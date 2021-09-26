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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي بث مباشر الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

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يستضيف فريق يوفنتوس نظيره سامبدوريا في المباراة التي تنطلق في الثانية عشر والنصف طهر اليوم الأحد 26-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعاني يوفنتوس خلال الموسم الحالي حيث يدخل اللقاء وفي جعبته 5 نقاط من 5 مباريات ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويحتل سامبدوريا المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ولـ مشاهدة بث مباشر لـ مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الايطالي اليوم الأحد 26-9-2021 اضغط هنــــا

البث المباشر يبدأ مع انطلاق المباراة

الكرة تسكن شباك يوفنتوس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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