ضبط مسجل خطر بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة مركز تعليمى وهمى بالقاهرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بالفيوم وآخر، بتعرضهما لواقعة إحتيال من قبل مسئولى أحد المراكز التعليمية والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، وقيامه بإنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة"الإنترنت، وأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة، وتمكنه من الإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصرى تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر داخل مقر الأكاديمية على 90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه، و2 أكلاشيه وكمية من مستخرج رسمى بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وكمية من دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها حوالى700 ألف جنيه تقريباً، ومجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.