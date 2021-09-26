أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط مسجل خطر بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

Print
ضبط مسجل خطر بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالقاهرة ضبط مسجل خطر بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة مركز تعليمى وهمى بالقاهرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بالفيوم وآخر، بتعرضهما لواقعة إحتيال من قبل مسئولى أحد المراكز التعليمية والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، وقيامه بإنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بمنطقة الجديدة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال "الإنترنت، وأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة، وتمكنه من الإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصرى تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر داخل مقر الأكاديمية على 90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه، و2 أكلاشيه وكمية من مستخرج رسمى بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وكمية من دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها حوالى700 ألف جنيه تقريباً، ومجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)