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"الولاية على أموال القاصرين" تُحقق المركز الثالث في معيار الارتباط المستدام

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"الولاية على أموال القاصرين" تُحقق المركز الثالث في معيار الارتباط المستدام "الولاية على أموال القاصرين" تُحقق المركز الثالث في معيار الارتباط المستدام
ضِمن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي وهو أحد مشاريع رؤية المملكة

حصلت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، على المركز الثالث في نتائج معيار الارتباط المستدام لعام 2020م، ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي؛ وهو أحد مشاريع رؤية المملكة 2030م المرتبط بالمستوى الثالث من أهداف الرؤية (تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي).

وقدّم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، محمد بن عبدالله العقلا، التهنئة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وجميع منسوبي ومنسوبات الهيئة على هذا الإنجاز.

وأكد أهمية الجهود المبذولة من جميع الزملاء والزميلات في الهيئة وفروعها، ودورها في تطوير بيئة العمل؛ مما أسهم في تحقيق نسبة 80.12% ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي للعام 2020م.

وأشاد بجهود وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار مبادرة إيجاد بيئة عمل محفزة من خلال برنامج الارتباط الوظيفي، ومبادرتهم بتكريم الجهات المميزة في هذا الجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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