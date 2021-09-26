أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوع.. 9253 جولة رقابية تغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية

Print
خلال أسبوع.. 9253 جولة رقابية تغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية خلال أسبوع.. 9253 جولة رقابية تغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية
الأمانة: مركز 940 تلقى خلال الفترة نفسها 3203 بلاغات عن مخالفات

خلال أسبوع.. 9253 جولة رقابية تغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9253 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 14 منشأة مخالفة، وتحرير 493 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة نفسها 3203 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"