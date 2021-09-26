بدعوى استثمارها في زيوت السيارات.. ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين بالبحيرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وجمعها مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها بالبحيرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بكفر الشيخ، و5 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة بالبحيرة، بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بممارستها النشاط الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.