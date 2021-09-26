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أكّد سيرجي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، في مقابلة مع قناة RT، أنّ تقرير الاستخبارات الأمريكية حول أصل فيروس كورونا يبدو مفتقرًا للطابع المهني.

وذكر ناريشكين، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية المذكور، احتوى على تقييمات مسيسة للغاية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتقارير الاستخبارات.

وتابع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: «في الآونة الأخيرة، نشرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرها، الذي تضمن تقييمات مبهمة ومسيسة للغاية، وهو، بالطبع، أمر غير معهود في عمل الاستخبارات. وتبدو مواد التقرير غير مهنية للغاية».