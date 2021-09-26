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الرئاسة الفلسطينية تدين مقتل 5 مواطنين برصاص الاحتلال

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الرئاسة الفلسطينية تدين مقتل 5 مواطنين برصاص الاحتلال الرئاسة الفلسطينية تدين مقتل 5 مواطنين برصاص الاحتلال

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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين.

واعتبرت الرئاسة، أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة من مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة متركبي هذه الجرائم
واستشهد عدد من الشباب الفلسطينيين وأصيب عدد آخر فجر يوم الأحد، خلال عتداءات ومداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الناطق باسم جيش الاحتلال حديثه، عن استشهاد خمسة مواطنين بالضفة الغربية الليلة الماضية.

المصرى اليوم

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