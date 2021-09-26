أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بوتين يختتم العزل الذاتي برحلة لصيد السمك في سيبيريا (صور)

Print
بوتين يختتم العزل الذاتي برحلة لصيد السمك في سيبيريا (صور) بوتين يختتم العزل الذاتي برحلة لصيد السمك في سيبيريا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى عدة أيام في عطلة في سيبيريا مارس فيها التجول في الطبيعة وصيد السمك وذلك في أعقاب فترة قصيرة من العزل الذاتي كإجراء وقائي من كوفيد-19.

وكان بوتين قد قال في منتصف سبتمبر الجاري إنه سيقضي بضعة أيام في عزل ذاتي بعد إصابة عشرات من المحيطين به بكوفيد-19. واضطر لإلغاء رحلة إلى طاجيكستان لحضور قمة أمنية.

ونشر الكرملين 20 صورة لبوتين وهو يقف في نهر يصطاد سمكة ويسير في مروج خضراء ويتحدث مع وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي يرافقه عادة في عطلاته.


وسبق تطعيم بوتين بلقاح سبوتنيك في الروسي. وقال الكرملين إنه في حالة صحية طيبة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم برحلة صيد في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية