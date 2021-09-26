ضبط 160 طربة حشيش بحوزة مسجلين خطر بالدقهلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة سبق إتهامه فـى 12 قضية بلطجة ومخدرات، وسلاح نارى، وسلاح أبيض، ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية إستعراض قوة بإحدى الشقق السكنية بالمنصورة، وبرفقته عنصر إجرامى آخر، سبق إتهامه فـى 6 قضايا مخدرات، وسلاح نارى، مُتخذان من الشقة مكاناً لإختبائهما ومسرحاً لإعداد وتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، وأسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش و2طبنجة و160 طربة لمخدر الحشيش و132890 قرص مخدر وكمية من مخدر الشابو وكمية من الهيدرو المخدر وأدوات تقطيع وتغليف .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.