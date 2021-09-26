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ورشة عمل بجامعة بنها للتعريف بمواصفه ISO-17025 لاعتماد المعامل غير الطبية

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ورشة عمل بجامعة بنها للتعريف بمواصفه ISO-17025 لاعتماد المعامل غير الطبية ورشة عمل بجامعة بنها للتعريف بمواصفه ISO-17025 لاعتماد المعامل غير الطبية

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نظمت وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة بنها، دورة تدربية للتعريف بالمواصفة «iso-17025»، المطلوبة لاعتماد المعامل الغير طبية بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدرسات العليا والبحوث.

حاضر في الورشة الدكتور عماد خليفة استشاري بالشركة الامريكيه لنظم الجودة، بحضو الدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة إدارة المشروعات التطوير بجامعة بنها، ومديري المعامل بجامعة بنها.

من جانبه، أكد «عبدالغفار»، أن الهدف من الورشه هو التعريف بمواصفة iso-17025 ، اعتماد المعامل الغير طبية، بالاضافة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه المشاريع اثناء التنفيذ، مشيرا إلى أن الورشة تاتي ضمن حزمة من الدورات التدربية التي اعدتها وحدة إدارة المشروعات التطوير بالجامعة وذلك لتدريب أعضاء هيئة التدريس على كتابة وصياغة مشروع تطوير المعامل وتاهيلها للاعتماد الدولي.

المصرى اليوم

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