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بسبب سيارته الرانج روڤر.. متابع يحرج عمر كمال.. والمطرب: «الزيت والشحم وصلوني لكدة»

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بسبب سيارته الرانج روڤر.. متابع يحرج عمر كمال.. والمطرب: «الزيت والشحم وصلوني لكدة» بسبب سيارته الرانج روڤر.. متابع يحرج عمر كمال.. والمطرب: «الزيت والشحم وصلوني لكدة»

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تعرض المطرب الشعبي عمر كمال لعدد من التعليقات السلبية والانتقادات بعد نشره صورا إلى جوار سيارة رانج روڤر ..إلا أنه عاد ليرد على تلك التعليقات بشكل إيجابي أحرج صاحب هذه التعليقات عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك حيث نشر صورة له مستندا إلى سيارة رانج روڤر وعلق عليها بوضع إيموشن خرزة زرقاء وكتب :«الحمد لله».

عمر كمال

ليعلق متابعا :«النظافة بانت عليك اهو بعد ماكانت هدومك كلها بنزين وشحم..النظافة حلوة» مذكرا المطرب بعمله في بدايات كعامل داخل بنزينة وهو ماسبق وأشار إليه في حوار سابق له..إلا أن عمر كمال رد على متابعه:«الزيت والشحم والبنزينة اللي وصلوني لكدة».

عمر كمال
عمر كمال

وعاد عمر كمال ليعيد نشر «سكرين شوت» من تلك التعليقات ووضع جملة «حب ماتعمل..حتى تعمل ماتحب» لتتوالى التعليقات السلبية أيضا عبر حسابه الرسمي ..إحداها كان من الحساب الرسمي للمطربة وعد البحري التي علقت «سبحان الله..يعطي الحلق لاللي بلا ودان».

عمر كمال
تعليق المطربة وعد البحري على عمر كمال
عمر كمال

المصرى اليوم

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