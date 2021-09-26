أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـكورونا

Print
الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـكورونا الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 187 مريضاً، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,362,184 بينهم 679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

36 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

36 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

السعودية تلزم سكانها بتلقي جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا

السعودية تلزم سكانها بتلقي جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا

الهند تسجل 26727 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل 26727 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة