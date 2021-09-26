الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 187 مريضاً، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,362,184 بينهم 679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.