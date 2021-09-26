«الداخلية»: ضبط 9345 شخصا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 9345 شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، و219 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 654 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9310 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 654 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و219 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1096 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.