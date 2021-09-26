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تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة البنك الزراعي بالشرقية

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تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة البنك الزراعي بالشرقية تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة البنك الزراعي بالشرقية

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قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس 3 أشخاص متهمين في واقعة سرقة مبلغ مالي من فرع البنك الزراعي المصري بالصحافة بدائرة المركز، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،بلاغا من مدير البنك الزراعي المصري فرع قرية الصحافة بمركز مشتول السوق، بسرقة مبلغ مالي من خزينة البنك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص «أحدهم يعمل موظف أمن إدارى والمعين لحراسة البنك»، مقيمين ببندر مشتول السوق، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام موظف الأمن بالتخطيط للسرقة نظراً لطبيعة عمله، وأعدوا لذلك «صاروخ كهربائى، مفك، عتلة حديدية»، وعقب إنتهاء العمل بالبنك وإنصراف جميع العاملين به حضر إليه المتهمان الأخران، وقام بفتح الباب الجانبى للبنك وصعدوا للطابق الثالث محل الواقعة، وفتح الباب الخارجى الخاص بالبنك والدلوف لداخله، وفك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة والدلوف لداخل الحجرة، وكسر الخزينة بإستخدام الأدوات المُشار إليها وسرقة المبلغ المالى.

ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وكذا فك مسامير قفل حجرة مدير فرع البنك وسرقة جهاز الـ DVR حتى لا يعلم أحد بإرتكابهم الواقعة ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وعقب ذلك توجه المتهمان الأخران بالمسروقات والأدوات المستخدمة لورشة خاصة بأحد المتهمين ،وتخلصوا من جهاز الـDVR بإلقائه بأحد المصارف بدائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمين الذين أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والأدوات المستخدمة، وأشاروا لإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

المصرى اليوم

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