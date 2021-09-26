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إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ230 مليونا.. والوفيات تقترب من 5 ملايين

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إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ230 مليونا.. والوفيات تقترب من 5 ملايين إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ230 مليونا.. والوفيات تقترب من 5 ملايين

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أظهر إحصاء أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويعتمد الإحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت 25 سبتمبر.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر التي سجلت أعلى الإصابات بالفيروس وهي الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، ، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.

المصرى اليوم

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