الوجوه النسائية تسيطر على المشاركة في كرنفال الغردقة للفنون

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سيطرت الوجوه النسائية على المشاركة في احتفالا كرنفال الغردقة للفنون والمقام بالممشي السياحي بالغردقة حيث تمثل المشاركة النسائية نحو ٨٠% من المشاركين البالغ عددهم ١٢٠ فنانا وفنانة من١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وسط مطالب بادراج الكرنفال على اجندة الاحتفالات الخاصة بوزارة السياحة سنويا.

واكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية ان الفنانات هن الاكثر تواجدا ومشاركة في الكرنفال وأبرز المشاركات من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

ويشمل الكرنفال اربعة اقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم ابداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفه من فيديو أرت والاعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.