«صحة حماس»: 4 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1705 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أنّه بلغت نسبة التعافي 1659 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين 163779 اصابة، والحالات النشطة 19158 حالة، المتعافين 143278 حالة، الوفيات 1343 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 419 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 270 حالة.

وأظهر إحصاء أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.