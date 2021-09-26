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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 26 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 26 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأحد 26 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 26-9-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي وسامبدوريا أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي وبرشلونة مع ليفانتي في الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطور التالية ابرز مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لها:

ساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون

3 عصرا

بين سبورت بريميم 1

أرسنال ضد توتنهام

5.30

بين سبورت بريميم 1

برشلونة ضد ليفانتي

4.15 عصرا

بين سبورت 1

ريال بيتيس

9 مساءا

بين سبورت 1

يوفنتوس ضد سامبدوريا

12.30 ظهرا

يوتيوب الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد روما

6 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

نابولي ضد كالياري

8.45 مساءا

غير مذاعة

كليرمونت ضد موناكو

5 مساءا

بين سبورت 2

مارسيليا ضد لانس

8.45 مساءا

بين سبورت 2

مباراة يوفنتوس ونابولي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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