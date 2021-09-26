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فتح وتسوية الطريق للموقع المخصص لإقامة محطة صرف صحي غرب الأقصر

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فتح وتسوية الطريق للموقع المخصص لإقامة محطة صرف صحي غرب الأقصر فتح وتسوية الطريق للموقع المخصص لإقامة محطة صرف صحي غرب الأقصر

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اعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، انه تم فتح الطريق إلى الموقع المخصص لإنشاء محطة الصرف الصحي الفرعية بابو قليعي بقرية السلام وتم إزالة كافة المعوقات وتمهيد الطريق وتسويتها، موضحا أنه تم وضع تربة زلطية بالطريق وتم تمهيدها وتسويتها لمرور المعدات للموقع وسرعة اتمام أعمال الانشاء.

وأكد عاشور على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال الإنشائية دون معوقات ..

تمت أعمال التمهيد بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرفين التنظيم بالقرية ..

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

المصرى اليوم

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