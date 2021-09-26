«صناعة النواب» : مشروع «القطار الكهربائى» إنجاز ضخم ونقلة نوعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إنطلاق مشروع «القطار الكهربائى» إنجاز ضخم ونقلة نوعية بقطاع النقل والمواصلات في مصر وجاءت بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ هذا المشروع لأهميته الاستراتيجية وربط المنطقة بشرق القاهرة وربط المدن والتجمعات الجديدة وخدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن هذا المشروع بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة وسيكون له مردود إيجابى قوى على الاقتصاد القومى ومشروعات التنمية الشاملة التي تنفيذها الدولة المصرية، حيث أنه يعد من أهم وسائل النقل نظرا لمزاياه المتعددة، ووسيلة نقل آمنة .

وقال النائب مجاهد نصار أن مشروع القطار الكهربائى إضافة جديدة لإنجازات السيسي الذي أولى ملف النقل اهتماماً خاصاً، لكونه عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، مشيراً إلى أن التطوير في هذا المجال الحيوي يأتي من أجل تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر ان طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة–العلمين)، يبلغ نحو 460 كم، ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب، ويشمل 15 محطة وهي كالتالي: ( العين السخنة- العاصمة الإدارية- 15 مايو- محمد نجيب- جنوب الجيزة- حدائق أكتوبر- أكتوبر- السادات- وادي النطرون- النوبارية- برج العرب- الإسكندرية- العامرية- الحمام- العلمين )، كما أنه يضم ٣ محطات مستقبلية ( نفق المشير- محور الضبعة- العميد ) .