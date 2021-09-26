إزالة تعديات على مساحة 135 فدانا فى الموجة الـ18 بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية ..

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية كومير والعضايمة بدائرة المركز ..

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات واسوار ومباني في المهد لعدد 2 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة في محيط 135 فدان بناحية كومير، كما تم إزالة عدد 3 حالات تعدي بمساحة 180م2 عبارة عن تعدي على حرم مصرف ري بالتسوية والتجريف والزراعة بناحية العضايمة ..

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، واحمد الطيب مدير الادارة العامة لأملاك الدولة، وصالح غانم رئيس قرية كومير، وليد جرجس مهندسة صرف ري اسنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء الدكتور ولاء رضوان، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد قورة نائب رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.