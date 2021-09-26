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رفع 70 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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رفع 70 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر رفع 70 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة اليوم استهدفت شوارع المدينة ومدخل قرية الدير. وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 45 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة أرض اللواء وطريق المستشفى الجديدة وشارع أحمد عرابي والنزهة.

كما قامت الوحدة المحلية بالدير برفع 25 طن من الأتربة والمخلفات بمدخل القرية بجوار العمارات السكنية طريق - أسوان ..

شارك في الحملة صباح منصور وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز وابو عوف العفى رئيس قرية الدير وحمدان يوسف مسؤول الاشغالات وفتحى حافظ مسؤول قسم النظافة.

المصرى اليوم

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