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لتوزيع 30 ألف قطعة ملابس.. افتتاح معرض لتوزيع الزي المدرسي على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

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لتوزيع 30 ألف قطعة ملابس.. افتتاح معرض لتوزيع الزي المدرسي على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا لتوزيع 30 ألف قطعة ملابس.. افتتاح معرض لتوزيع الزي المدرسي على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المعرض الخيري لتوزيع الزى المدرسى بمناسبة العام الدراسي الجديد، على 10 آلاف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة المنيا لتوزيع حوالى 30 ألف قطعة ملابس، بنادى الشباب على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك بالتعاون بين إحدى الجمعيات الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عبدالحميد، المدير الفني للقوافل بالمحافظات، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ، إن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا، من أجل الارتقاء بحياتهم، وذلك استكمالا لمسيرة النمو التي تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض المختلفة، للتعرف على نوعية الملابس الموجودة، كما حرص على التحدث مع الأسر المتواجدة داخل المعرض الخيرى، ومشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالملابس الجديدة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ومتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للشباب المتطوع لمشاركته في المبادرة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التضامن، إن مبادرة الزي المدرسي تأتي تحت رعاية محافظ المنيا، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والمعرض يوفر الملابس المختلفة ومستلزمات العام الدراسي للأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، مع إتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة 4 أيام.

المصرى اليوم

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