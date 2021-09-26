موظفة في دعوى طلاق :«عايزة أعرف ليه أتجوز عليه»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت موظف أمام محكمة الاسرة ،دعوى ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر ،موضحة في دعواها بانها لاتتحمل أن تعيش معه أن هجرها.

ذكرت المدعية إنها تزوجت منذ 10 سنوات بعد قصة استمرت لمدة 4 سنوات الجامعة، إضافة إلى إنها كان تعمل مع زوجها في شركة واحدة، وحياتهما مستقرة، أنجبت منه طفلين «7 سنوات» و«4 سنوات»، وأن المشاكل التي تحدث بينهما على حسب وصفها «تافة»، تنتهى بمجرد العتاب لزوجها .

وأشارت المدعية بانها حصلت على أجازة من عملها لمراعاة طفليها، وفوجئت بزوجها يخبرها بترقيته في العمل، وأصبح مجهدا

ولاحظت خلال الفترة السابقة وبالتحديد منذ 8 أشهر، اختلاف طريقة زوجها في التعامل معها، وتحوله من شخص مرح إلى انطوائى، وكلما اقتربت منه يحاول الإبتعاد عنها دون مبرر .

وأشارت الزوجة الشابة بانها شكت لوالدته الذي بررت لها الوضع بانه عمله الجديد يأخذ منه معظم الوقت والتفكير وطلبت منها التحمل حتى تنتهى تلك الفترة ،أخذت الزوجة بنصيحة حماتها ،لكنها وجدت زوجها يبيت خارج المنزل بدعوى سفره في مامورية عمل، لم تتحمل طريقته وسألت زملائها في العمل عن طبيعة عمل زوجها بعد ترقيته، وإكتشفت بانها نفس ساعات العمل، إضافة إلى انه له كامل الحرية في أوقات الحضور والانصراف، واجهته بما علمته فاخبرها بانه متزوج من اخر، غضبت منه وقررت أن تمكث في منزلها لكى تربى طفليها بينهما، إلا أنه هجرها ولم ينفق عليهم وتسألت الزوجة «ليه اتجوز عليه»