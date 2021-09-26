مواعيد القطارات المتجهة إلي القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد ومحافظات الصعيد (مكيف وروسي)

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نستعرض فيما يلي جداول مواعيد القطارات الروسية والمكيفة التى تغادر من محطات القاهرة (محطة مصر) والإسكندرية وأسوان وبورسعيد وعدد من محطات الصعيد، وفق المعلن من هيئة السكة الحديد.

تعرض الجداول التالية مواعيد القطارات المكيفة والروسية التى تقوم من محطات الإسكندرية وأسوان والقاهرة وكذلك قطارات الصعيد لعدد من المحافظات كما يلي:

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من القاهرة (محطة مصر) والمتجه إلي الإسكندرية

قطار رقم 903 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» (مباشر) موعد التحرك الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» (مباشر) موعد التحرك الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 15.35 عصرا .

قطار رقم 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 17.10 مساءا .

قطار رقم 923 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 18.00 مساءا.

قطار رقم 927 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» (مباشر) موعد التحرك الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 «القاهرة - الإسكندرية» الروسي موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا .

قطار رقم 23 «القاهرة - الإسكندرية» الروسي موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا .

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من الإسكندرية المتجه إلي القاهرة

القطار رقم 902 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 6.00 صباحا.

القطار رقم 906 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» (مباشر) موعد التحرك الساعة 7.00 صباحا.

القطار رقم 904 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» (مباشر) موعد التحرك الساعة 8.00 صباحا.

القطار رقم 900 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 8.15 صباحا.

القطار رقم 912 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 11.30 صباحا.

القطار رقم 914 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 13.00 ظهرا.

القطار رقم 916 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» (مباشر) موعد التحرك الساعة 14.00 ظهرا.

القطار رقم 922 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 15.30 عصرا.

القطار رقم 928 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 18.00 مساء.

القطار رقم 930 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد التحرك الساعة 20.10 مساء.

القطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساءا .

القطار رقم 18 «الإسكندرية - القاهرة» (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا .

القطار رقم 28 «الإسكندرية - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا .

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من القاهرة المتجه إلي أسوان

قطار رقم 1902 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 00.20 مساءا.

قطار رقم 980 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 2006 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 19.00 مساءا.

قطار رقم 2014 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف «القاهرة - أسوان» موعد التحرك الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 80 «القاهرة - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 8.30 صباحا .

قطار رقم 1004 «القاهرة - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 9.30 صباحا .

قطار رقم 188 «القاهرة - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 18.00 مساءا .

قطار رقم 1014 «القاهرة - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 18.50 صباحا .

قطار رقم 1012 «القاهرة - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا .

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من القاهرة المتجه إلي الأقصر وأسيوط وسوهاج

القطار رقم 978 مكيف «القاهرة - أسيوط» موعد التحرك الساعة 06.30 صباحا.

القطار رقم 986 مكيف «القاهرة - الأقصر» موعد التحرك الساعة 13.00 ظهرا.

القطار رقم 970 مكيف «بور سعيد - سوهاج» موعد التحرك الساعة 14.00 ظهرا.

القطار رقم 990 مكيف «القاهرة - سوهاج» موعد التحرك الساعة 16.00 عصرا .

القطار رقم 872 مكيف «القاهرة - أسيوط» موعد التحرك الساعة 17.45 عصرا .

القطار رقم 890 مكيف «القاهرة - سوهاج» موعد التحرك الساعة 23.30 مساء.

القطار رقم 974 «القاهرة - الأقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة 5.30 صباحا .

القطار رقم 1006 «القاهرة - سوهاج» (روسى) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا .

القطار رقم 160 «القاهرة - الأقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة 12.15 ظهرا .

القطار رقم 972 «القاهرة - أسيوط» (روسى) موعد قيامة الساعة 14.20 ظهر .

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من أسوان المتجه إلي القاهرة

قطار رقم 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 5.15 صباحا .

قطار رقم 981 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 5.30 صباحا .

قطار رقم 983 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 7.30 صباحا .

قطار رقم 2013 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 14.30 ظهرا .

قطار رقم 2007 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 15.15 عصرا .

قطار رقم 2015 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 16.00 مساءا .

قطار رقم 1903 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 17.00 مساءا.

قطار رقم 997 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 20.45 مساءا.

قطار رقم 989 مكيف «أسوان - القاهرة» موعد التحرك الساعة 23.00 مساءا.

قطار رقم 81 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 4.30 صباحا .

قطار رقم 1013 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 13.50 ظهرا .

قطار رقم 1015 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 17.30 عصرا .

قطار رقم 187 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 18.30 مساءا .

قطار رقم 1011 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 23.20 مساءا .

قطار رقم 833 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 00.10 مساءا .

قطار رقم 1010 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 00.05 مساءا .

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية من سوهاج والأقصر وأسيوط المتجه إلي القاهرة

قطار رقم 987 مكيف «الأقصر - القاهرة» موعد التحرك الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف «الأقصر - القاهرة» موعد التحرك الساعة 19.25 مساءا.

قطار رقم 971 مكيف «سوهاج - القاهرة» موعد التحرك الساعة 5.20 صباحا .

قطار رقم 991 مكيف «سوهاج - القاهرة» موعد التحرك الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف «سوهاج - القاهرة» موعد التحرك الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 3.20 صباحا .

قطار رقم 979 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 975 «الأقصر - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 8.00 صباحا .

قطار رقم 1007 «سوهاج - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 19.35 مساءا .

قطار رقم 973 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 2.20 ظهرا .

قطار رقم 165 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا .

مواعيد قطارات خط «الإسكندرية - أسوان» والعكس

قطار رقم 88 «الإسكندرية - أسوان» موعد التحرك الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف «أسوان - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 163 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 4.00 صباحا .

قطار رقم 164 «الإسكندرية - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 12.00 ظهرا .

قطار رقم 1008 «الإسكندرية - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 19.35 مساءا .

قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» موعد التحرك الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1009 «الإسكندرية - أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة 8.25 صباحا .

قطار رقم 157 «أسوان - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 19.40 مساءا .

مواعيد قطارات خط «الإسكندرية - الأقصر» والعكس

قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر» موعد التحرك الساعة 21.10 مساءا.

قطار رقم 935 مكيف «الأقصر - الإسكندرية» موعد التحرك الساعة 22.30 مساء.

قطار رقم 158 «الإسكندرية - الأقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة 7.15 صباحا .

مواعيد قطارات بورسعيد والفيوم وسوهاج