أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده

Print
القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ رئيس تركمانستان.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"