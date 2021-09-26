بنسيل لاب تحتفي بمشاركتها الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

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تمثل الدورة الـ18 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)، الذي يُقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، المنصة الأمثل لإطلالة استديو "بنسيل لاب" للتصميم على العالم، وذلك في أول مشاركة لها في هذا الحدث الضخم، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يُقام الحدث هذا العام تحت شعار "استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة"، بمشاركة أكثر من 800 شركة وعلامة تجارية، بهدف تسليط الضوء على التراث والثقافة والرياضة الأصيلة وعلاقتها القوية بالتاريخ العربي.

وبمناسبة مشاركتها الأولى في هذا المعرض العالمي، ستقوم "بنسيل لاب"، وهي مبادرة إماراتية، باستعراض أعمالها الفنية كشركة جديدة من خلال ثلاث لوحات زيتية كبيرة للفنان الرئيس في "بنسيل لاب"، لتسليط الضوء على العلاقة القوية للفنون، مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي، بالتاريخ والحضارة العربية.

تمثّل اللوحات الثلاث رؤية الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحه لإمارة أبوظبي من الماضي حتى الحاضر – وتذكّر بنهضة البلاد وارتقائها إلى الشهرة، على غرار الأصول الناشئة للشركة.

- في اللوحة الأولى بعنوان ’الرؤية المتجددة‘ (Re:Visions) يخطّ صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله رؤيته للمستقبل في الرمال، كمحاكاة للنجاحات الواعدة. وهو تصوّر رمزي للمستقبل المتطور الذي انطلق من بدايات متواضعة.

- اللوحة الثانية "الإعتدال الفرسي" (Equine Equinox) تمثل تلاعباً كلامياً، وتصوّر الخيول التي تفصل بين الغيوم الخفيفة والداكنة. وكما الاعتدالات الشمسية التي تحدث إما في مارس، أو في سبتمبر (تزامناً مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية)، حين يتساوى الليل والنهار، تحتفي هذه اللوحة بفلسفة التوازن والتناغم في الكون – أو ما يعرف بـ "ين" و"يانغ".

- اللوحة الثالثة "الموقران" (Esteemed) تعبر عن الاحترام والإعجاب لشخصيتين بارزتين: الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي. ونرى رؤية "إكسبو دبي 2020 "(ساحة الوصل) في خلفية اللوحة.

ورغم أن هذه مشاركتها الأولى من نوعها في مثل هذا الحدث الضخم، تسعى "بنسيل لاب" إلى تسليط الضوء على نطاقها الواسع وقدراتها لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في رحلتها التنموية الرائدة للسنوات الخمسين المقبلة. وإذ تهدف إلى تعزيز أهمية مثل هذه الأحداث الوطنية وتقديرها، واستعراض أفكار الشركة وقدراتها في مجال التنفيذ، تفخر "بنسيل لاب" بنهجها المبتكر في الاحتفاء بالفن التقليدي والرسوم التوضيحية باستخدام تقنيات الاستخلاص الرقمي والتكوين.