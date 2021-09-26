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«»: ميكنة 22 صومعة قمح وربطها بمنصة إلكترونية لمتابعة عمليات النقل والتخزين

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«التموين»: ميكنة 22 صومعة قمح وربطها بمنصة إلكترونية لمتابعة عمليات النقل والتخزين «»: ميكنة 22 صومعة قمح وربطها بمنصة إلكترونية لمتابعة عمليات النقل والتخزين

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أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالتعاون مع شركة أي بي إم عن إنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخدام تكنولوجيا السحابة الهجينة لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع عمليات الشحن والنقل وتداول القمح بالصوامع، حيث تم ميكنة 22 صومعة قمح في عدة محافظات.

ومن خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وارسالها لحظيًا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع، وبالتالي ستتمكن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، مما يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: «نحن ملتزمون بتطوير وميكنة كل الصوامع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح. وتحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات أي بي ام الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في كافة المجالات.»

من جانبه، أكد شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسي للشركة القابضة للصوامع وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها في 22 صومعة ونقطة تخزينية كمرحلة أولى.

وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة أي بي ام، إن إتاحة تكنولوجيا الحوسبة الهجينة تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد دربالة، الرئيس التنفيذي لشركة سايكو اكمي، إنه بعد شهور من دراسة آليات تداول القمح بالصوامع، تمكنا من إنشاء منظومة رقمية فعالة ومرنة، تحقق المزيد من الحوكمة، دون أن تؤثر سلبًا على آليات العمل.

وبناءً على استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية 2030، تدرس الوزارة خطة ميكنة 400 نقطة تخزينية لإضافتها للمنظومة الرقمية لتتبع سلاسل توريد القمح بالبلاد.

المصرى اليوم

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