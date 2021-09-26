أخبار عاجلة

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي -
"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
أقدم بائع شرائط كاسيت: عمرو دياب وعامر منيب كانوا بيدونى مكافأة لما يشوفوا البوستر بتاعهم متعلق -
ضبط 3420 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف -
مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية -
10 أكتوبر .. بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«قطاع الأعمال»: بيع 4.9 ألف قنطار في أول مزاد للقطن بكفر الشيخ

Print
«قطاع الأعمال»: بيع 4.9 ألف قنطار في أول مزاد للقطن بكفر الشيخ «قطاع الأعمال»: بيع 4.9 ألف قنطار في أول مزاد للقطن بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أول مزاد لبيع الأقطان في محافظة كفر الشيخ، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة لموسم 2021- 2022 على مستوى الجمهورية.

وبلغت الكميات المباعة نحو 4.9 ألف قنطار قطن بأسعار للترسية تراوحت بين 4540 جنيهًا و4590 جنيهًا للقنطار الواحد. وتمت الترسية لصالح عدد 6 شركات، هي: الكان، العمدة، الفريد، النهر، الإخلاص، رجب.

وتمت المزايدة على كميات الأقطان الواردة إلى عدد من مراكز التجميع المحددة في المراكز الإدارية بالمحافظات، حيث تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) من خلال مراكز التجميع حفاظًا على نظافة القطن وجودته، وقيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء إلى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)