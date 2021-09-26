أخبار عاجلة

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي -
"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
أقدم بائع شرائط كاسيت: عمرو دياب وعامر منيب كانوا بيدونى مكافأة لما يشوفوا البوستر بتاعهم متعلق -
ضبط 3420 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف -
مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية -
10 أكتوبر .. بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجامعة حياة».. مبادرة لجامعة المنيا للكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها

Print
«الجامعة حياة».. مبادرة لجامعة المنيا للكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها «الجامعة حياة».. مبادرة لجامعة المنيا للكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا لطلابها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة المنيا أعمال الكشف الطبي، وتلقي لقاح لطلابها الجدد المرشحين لكلياتها للعام الجامعي2021/2022، ولطلابها القدامى بمختلف الفرق الدراسية، وذلك بفعاليات مبادرتي «الجامعة.. حياة» للطلاب الجدد، ومبادرة «أحمي نفسك.. احمي وطنك» لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجهات الدولة نحو حماية مواطنيها، والمقرر لها ان تستمر حتى العاشر من أكتوبر القادم.

وثمن الدكتور مصطفى عبدالنبي الجهود المبذولة بكلاً من إدارتي الخدمات الطبية، والإدارة العامة لرعاية الطلاب وجميع الإدارات المعنية خلال أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح فيروس كورونا للطلاب الجدد في يومه الرابع، وللطلاب القدامى بالكليات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط وعدم الزحام والتكدس، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

ووفقًا للجداول الزمنية المعلنة لجميع كليات الجامعة العشرين من خلال النقاط التسع المخصصة بالجامعة للطلاب من الفرق الثانية وحتي النهائية، وبنقطتي صالات الأنشطة خلف كلية الطب، وبصالات النشاط بمتحف الفن الحديث للطلاب الجدد.

مضيفاً أن الجامعة وفرت صالات انتظار للطلاب الجدد يتم بها عرض انشطة مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات، وعرض أنشطة الطلاب المتميزين، وتوزيع حافظة تضم دليل تعريفي بأنشطة الفريق داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور«عصام فرحات» أن مبادرة «الجامعة.. حياة» التي أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع طلاب من أجل يقوم خلالها أعضاء الفريق باستقبال الطلاب الجدد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا توجيههم إلى صالات الكشف الطبي وتلقي اللقاح، والدفع الإلكتروني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)