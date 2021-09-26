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تحرير 390 محضرا في حملة إشغالات بشبين القناطر

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تحرير 390 محضرا في حملة إشغالات بشبين القناطر تحرير 390 محضرا في حملة إشغالات بشبين القناطر

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات والحملة الميكانيكية بالمدينة أسفرت عن تحرير 390 محضر مابين اشغال طريق ونظافة وغرز شاى في الطريق العام

قال المحاسب خالد العرفي رئيس المركز والمدينة ان الحملة قادها ناصر سيد عبداللطيف نائب رئيس المركز والمدينة وشرطة المرافق برئاسة المقدم حسام العشيرى وقسم الاشغالات والحملة الميكانيكية وشملت الحملة مناطق السكة الحديد وميدان المحطة ومنطقة الوكلاء وطريق شبين القناطر- طوخ وشارع الشهيد أمام الوكيل والنعناعية وتم إزالة الاشغالات إخلاء الارصفه واسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر اشغال طريق و١٥ محضر نظافه و٩٦ إزالة بائع متجول و١٨٨ إزالة اشغال فورى و١٠ إزالة غرزة شاى و١٥ إزالة تندة بدون ترخيص و٢٤ إزالة اعلان مخالف بدون ترخيص و١١ إزالة وصلات كهربائيه مخالفه كما اسفرت الحملة عن رفع 21 طن مخلفات قمامة

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

المصرى اليوم

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