أخبار عاجلة

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي -
"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
أقدم بائع شرائط كاسيت: عمرو دياب وعامر منيب كانوا بيدونى مكافأة لما يشوفوا البوستر بتاعهم متعلق -
ضبط 3420 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف -
مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية -
10 أكتوبر .. بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مراكز المنيا تزيل 102 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة

Print
مراكز المنيا تزيل 102 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة مراكز المنيا تزيل 102 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مراكز محافظة المنيا، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

وأضاف محافظ المنيا، ان تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 102 حالة تعد، منها 101 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2292 متر، وحالة تعدي بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 40 فدان، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

السيسي يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري (فيديو)

السيسي يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري (فيديو)

سفير الصومال : نشكر الرئيس السيسي لدعمه المتواصل لبلادنا

سفير الصومال : نشكر الرئيس السيسي لدعمه المتواصل لبلادنا