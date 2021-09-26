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الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام المنتجين باعتماد شاحن موحد لجميع الهواتف الذكية

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الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام المنتجين باعتماد شاحن موحد لجميع الهواتف الذكية الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام المنتجين باعتماد شاحن موحد لجميع الهواتف الذكية

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كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه الرامية لإلزام الشركات المنتجة للهواتف الذكية باعتماد شاحن واحد معتمد يصلح لجميع الهواتف.

ونقلت «إن بي سي نيوز» أنه بموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي، سيفرض على الشركات المنتجة للهواتف الذكية أن يصبح منفذ الـ USB-C المنفذ الموحد لجميع الهواتف الذكية وكذلك الكاميرات والسماعات ومكبرات الصوت المتنقلة ومنصات ألعاب الفيديو المحمولة.

من جانبها، صرحت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجير، بأن المستهلكين محبطين بسبب تعدد أدوات الشحن غير المتوافقة التي تتكدس في لديهم، وأكدت أنه تم منح المصنعين الوقت الكافي لتقديم حلول لتلك المشكلة، أما الآن فقد حان وقت العمل التشريعي من أجل جهاز شحن موحد.

في هذا الصدد أعربت شركة أبل عن قلقها من أن يتسبب التشريع الجديد في محاربة الابتكار بدلاً من التشجيع عليه، وشددت الشركة على أنها ستعمل مع جميع الشركاء للمساعدة في إيجاد حل يحمي مصلحة المستهلك.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، خلال مؤتمره الصحفي، إن المقترحات تغطي فقط الأجهزة التي تستخدم أجهزة الشحن السلكية، وليس اللاسلكية، مضيفاً أن «هناك متسعاً كبيراً للابتكار في مجال اللاسلكي».

وينتظر القانون المعد تصويت البرلمان الأوروبي والذي في حال اعتماده، سيكون أمام الشركات المصنّعة 24 شهراً للامتثال للقواعد الجديدة.

وسبق أن صوّت البرلمان بالفعل لمصلحة قواعد جديدة بشأن «شاحن مشترك» في أوائل عام 2020، ما يشير إلى أن الاقتراح الجديد قد يحظى بدعم واسع.

وفي السياق نفسه، ينتظر أن يكون للقرار الأوروبي تأثيرا كبيرا على شركة الهواتف الأمريكية «آبل» التي تستخدم منفذ شحن «Lightning» الخاص بها بدلا من «USB-Type-C» الذي يعتمده معظم منافسيها.

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