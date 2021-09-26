محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثانية لممشى النيل ببنها (صور)

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أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس المدينة، تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية لإنشاء ممشى النيل، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما تفقد أعمال تطوير الممشى بأندية الشرطة والتطبيقين والزراعيين، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير نهر النيل من قبل مديرية الري.

وقال بيان صحفي إن المحافظ وجه بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها