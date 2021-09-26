أخبار عاجلة

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي -
"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
أقدم بائع شرائط كاسيت: عمرو دياب وعامر منيب كانوا بيدونى مكافأة لما يشوفوا البوستر بتاعهم متعلق -
ضبط 3420 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف -
مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية -
10 أكتوبر .. بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان -
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثانية لممشى النيل ببنها (صور)

Print
محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثانية لممشى النيل ببنها (صور) محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثانية لممشى النيل ببنها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس المدينة، تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية لإنشاء ممشى النيل، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما تفقد أعمال تطوير الممشى بأندية الشرطة والتطبيقين والزراعيين، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير نهر النيل من قبل مديرية الري.

وقال بيان صحفي إن المحافظ وجه بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل ببنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية