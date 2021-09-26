محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه الشكر لمواطن تبرع بقطعة أرض

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أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى مركز مغاغة.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزارة ونواب رئيس المدينة وممثلي جهاز التعمير وأعضاء مؤسسة حياة كريمة والجهات المعنية.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال توسعة مدرسة كفر المداورة بتكلفة 3مليون وكذلك أعمال تطوير مستشفى حميات مغاغة بكفر المداورة بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما شملت جولة محافظ المنيا تفقد مشروع محطة رفع صرف صحي كفر المداورة وأعمال الصرف ومد الشبكات والتدعيم، حيث وجه المحافظ الشكر لأحد المواطنين لتبرعه بقطعة أرض، لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها، كما تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي وكذلك التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة بقرية ميانة ، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالمشروعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية، حفاظا على سلامتهم.

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالي القرية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم وكذلك احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القرية، موضحا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة المعوقات.