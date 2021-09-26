تأييد برلماني لفرض ضرائب علي البلوجرز واليوتيوبرز : آن الأوان أن تحصل الدولة على حقوقها

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قالت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار مصلحة الضرائب بتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز ليس بدعة، ومن الطبيعى ان تطلب المصلحة منهم فتح ملفات ضريبية لتحصيل حق الدولة على نشاطهم بل سبقتنا اليها أغلب دول العالم وليس سرا أن موقع اليوتيوب ذاته يحجب ٢٤٪؜ من الأرباح كضريبة تذهب لبلد المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية وليس غريبا ان تحصل الدولة ضرائبها من عمل على الأثير فهم يتربحون المبالغ الطائلة من هذا الأثير نفسه إن جاز التعبير لذا فهي خطوة تأخرت لكنها ضرورة وحق على كل من يمارس عملا ربحيا أن يقدم ضريبة للدولة كل في تخصصه«.

وأضافت«عبدالعظيم» في بيان لها اليوم الاحد، أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا،وتابعت: «أتمنى ان تكون تلك الخطوة الأولي لحصر ومتابعة ذلك النشاط وفرز ما يضر ويعبث بقيم المجتمع كتجارة ممنوعة ومخالفة لضوابط المجتمع مثل أي عمل تجاري يقع تحت طائلة القانون».

وأشارت إلى أنه آن الأوان للدولة المصرية أن تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز في ظل تهربهم من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية وتحقيقهم لأرباح طائلة، وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المصلحة على هؤلاء جاءت بنسب متفاوته من إجمالي الإيرادات التي يحصلوا عليها سنويا، ويجب عليهم توريد الأموال للمصلحة، بداية من الأشخاص الذين يتربحون 250 ألف جنيه سنويًا فيما أعلي«.