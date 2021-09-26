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إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية (صور)

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إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية (صور) إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية (صور)

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات في حادث تصادم مروع بين 4 سيارات ملاكي وسيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي غرب المدينة. فيما تمكن ضباط إدارة المرور من إزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة مرغم بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام 4 سيارات ملاكي بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة للخدمات البيئية- المسؤولة عن النظافة بالإسكندرية.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله، رئيس حي العامرية أول، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون أي وفيات، مشيرا إلى أنه جرى إعادة فتح الطريق أمام السيارات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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