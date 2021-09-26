جوارديولا يدخل تاريخ مانشستر سيتي .. ويعلق على رقمه القياسي

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دخل الإسباني بيب جوارديولا تاريخ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الباب الكبير بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز على نظيره تشيلسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح مانشستر سيتي، بقيادة مدربه المتميز جوارديولا، في الفوز على مضيفه تشيلسي على أرض ملعب الأخير ستامفورد بريدج بهدف للاشيء، ليثأر من تشيلسي الذي حرمه في الموسم الماضي من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه في المباراة النهائية للبطولة الأعرق والأقوى على مستوى الأندية في العالم.

وحمل هذا الفوز رقماً قياسياً جديداً للمدرب المخضرم بيب جوارديولا، حيث أصبح به المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ نادي مانشستر سيتي.

وعقب المباراة تم توجيه سؤال لجوارديولا حول هذا الإنجاز فقال: أشعر بفخر كبير، لقد فعلت هذا الإنجاز في ملعب «ستامفورد بريدج» العريق وأمام آخر فريق فائز بدوري أبطال أوروبا، لقد كنا رائعين معًا لسنوات طويلة هنا في مانشستر سيتي وهذا يجعلني فخورا، قليلا لنفسي ولكن بشكل خاص للنادي.