حملة «اتحضر للأخضر» تصل الإسكندرية.. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر (صور)

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وصلت المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، إلى الاسكندرية، وبدأت فعالياتها رسمياً بمركز شباب النصر بمشاركة سفراء البيئة بعروس البحر الابيض، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، برئاسة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة، الدكتورة صفاء الشريف مدير المديرية ممثلة في إدارة الطلائع، مشروع اتحضر للأخضر، ضمن المبادرة الرئاسية كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي بمبادرة رئاسية بالتعاون مع وزارة البيئية، وذلك بمركز شباب النصر.

وقالت «صفاء»، أن المبادرة تضمنت تشجير المركز بأشجار مثمرة وورش عمل تفاعلية للطلائع عن أضرار البلاستيك والتنوع البيولوجي والتعريف بالحملة وأهمية المياة، بمشاركة 100 طليع وطليعة وتم توزيع تي شيرت عليه شعار الحملة وتوزيع هدايا عينية وكتيبات بيئية من وزارة البيئة.

وأعربت عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة الرئاسية والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين، وخصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة،مشيرة إلى أن هدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

وتُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن أهداف وآليات حملة «اتحضر للأخضر» تتضمن كونها تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته، وتستهدف الحملة نشر الوعي البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020، وتتنوع الحملة ما بين 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية بها وهي «التشجير» و«المخلفات» و«ترشيد استهلاك الغذاء» و«ترشيد استهلاك الطاقة» و«الحد من استخدام البلاستيك» و«الحفاظ على الكائنات البحرية» و«الحد من تلوث الهواء» و«حماية المحميات الطبيعية»، وتم ربط كل قضية بحياة المواطن بحيث لا تكون منفصلة عن واقعة، مثل تخصيص شهر رمضان للتوعية للعمل على «ترشيد استهلاك الغذاء» وذلك من خلال برنامج الطعام التي من شأنها مد المشاهدين بوسائل للاستفادة من بقايا الطعام، كما بدأت حملة «اتحضر للأخضر» بقضية التوعية بأهمية «التشجير» في حياتنا، وتم زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعني أن الحملة تستهدف تشجير فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة.

"اتحضر للأخضر" تصل الإسكندرية .. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر بمشاركة 100 طليع وطليعة (صور)

"اتحضر للأخضر" تصل الإسكندرية .. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر بمشاركة 100 طليع وطليعة (صور)

"اتحضر للأخضر" تصل الإسكندرية .. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر بمشاركة 100 طليع وطليعة (صور)

"اتحضر للأخضر" تصل الإسكندرية .. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر بمشاركة 100 طليع وطليعة (صور)

"اتحضر للأخضر" تصل الإسكندرية .. زراعة 50 شجرة مثمرة بمركز شباب النصر بمشاركة 100 طليع وطليعة (صور)