«البحارة في صميم المستقبل البحرى» شعار احتفالية اليوم البحري العالمي بالإسكندرية (صور)

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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في فعاليات احتفالية اليوم البحري العالمي لعام ٢٠٢١، تحت شعار «البحارة في صميم مستقبل البحري» الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت رعاية وزارة النقل.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري أ ح/ رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والنائب عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء مجالس غرف الملاحة، ورؤساء الموانئ، وكوكبة متميزة من ممثلي صناعة النقل البحري.

ورحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور، معرباً عن سعادته بإقامة الاحتفال باليوم البحري العالمي على أرض الإسكندرية. مؤكداً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالنقل البحري في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف المحافظ أن الدولة بما تتمتع به من سواحل بحرية، وعدد من الموانئ التجارية تطل عليها في البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس والمناطق اللوجستية المرتبطة بهم، جعلها تحجز مكانا متميزا ضمن الخارطة التنافسية العالمية في مجال النقل البحري، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وتنفيذها طبقًا للمعايير الدولية.

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)

"البحارة في صميم المستقبل البحرى" .. شعار احتفالية اليوم البحري العالمي ٢٠٢١ بالإسكندرية (صور)