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نجم الأهلي السابق: أليو ديانج يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي

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نجم الأهلي السابق: أليو ديانج يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي نجم الأهلي السابق: أليو ديانج يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي

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قدم لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الدولي المالي أليو ديانج مباراة كبيرة رفقة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي مساء السبت.

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره إنبي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس .

وأشاد لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عادل عبدالرحمن بمستوى أليو ديانج وظهوره المميز أمام إنبي مؤكداً أنه لاعب يتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة.

وكتب عادل عبدالرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: أليو ديانج لاعب ممكن يلعب في الدوري الانجليزي.

كما علق عادل عبدالرحمن على أداء لاعب الوسط الشاب أحمد عبدالقادر كاتباً: عبدالقادر لاعب جيد.

وأضاف تعليقاً على أداء الأهلي أمام إنبي: مبروك الفوز اليوم رغم الأداء المتوسط.

المصرى اليوم

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