سيراميكا يعلن عن رابع صفقات الموسم الجديد.. نجم تونسي كبير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي سيراميكا كيلوباترا المنافس في الدوري المصري الممتاز عن ضم لاعب جديد استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وكشف نادي سيراميكا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 عن ضم النجم التونسي بلال السعيداني في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد بلاعب مميز ولديه مهارات لافتة في منتصف الملعب.

وحصل مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب الدولي التونسي، على عقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2024، وذلك بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في تدريبات الفريق في المعسكر المغلق المقام حالياً في شرم الشيخ استعداداً لانطلاق الموسم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: رحبوا معنا بأحدث الصفقات الفريق، التونسي بلال السعيداني ينضم إلى سيراميكا كليوباترا لمدة ٣ مواسم.

وبات بلال السعيداني رابع صفقات نادي سيراميكا للموسم الجديد بعدما ضم في الأسابيع الماضية 3 لاعبين، هم: المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي (المقاصة سابقًا)، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، وحارس المرمى محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي.

وسبق لبلال السعيداني نجم فريق البنزرتي التونسي السابق، أن خاض تجارب احترافية في ناديي: السيلية القطري وضمك السعودي قبل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا.