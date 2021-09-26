محافظ كفر الشيخ يشيد بإبطال تايكوندو مطوبس

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإنجاز الذي حققه أبطال مطوبس في لعبة التايكوندو على مستوى الجمهورية برغم حداثة انضمامهم للمنافسة على بطولة الجمهورية والتي لم تتجاوز الـ5 أشهر فقط وخاصة البطلة الطفلة غادة رجب التي حققت الميدالية الميدالية الذهبية في ختام بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 12 سنة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وسيتم تكريمها اليوم الأحد، من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في حفل التكريم الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

كما هنأ محافظ كفر الشيخ، الأبطال محمد جابر عيد، وعبدالرحمن محمد الشطلاوي، لحصولهما على الميداليات الفضية، وحصد عمر عاطف عبدالحميد الميدالية البرونزية في إطار منافسات بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 12 سنة، وهم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمحافظة كفر الشيخ مركز تايكوندو مطوبس محققين إنجاز رائع يضاف للمشروع بالمحافظة.

أقيمت بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 12 سنة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في 23/ 9 منافسات البنين على مدار يومين واختتمت ففي مساء 25 / 9 /2021 منافسات بطلات اللعبة «الفتيات».

وشهدت الصالة المغطاة استمرار بطولة الجمهورية للتايكوندو وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبمشاركة أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

من جانبه هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الأبطال من أبناء فريق تايكوندو مطوبس الذين يضيفون إنجاز جديد يضاف للمشروع القومي بالمحافظة مضيفا أن تايكوندو مطوبس أصبح اسم له ثقل في المنافسات على مستوى الجمهورية مثمناً على فوز البطلة غادة رجب الذي يعد بارقة أمل لكل فتيات اللعبة ونموذج ناجح جديد لاقتحام الفتاة المصرية للعبات الفنون القتالية.

وأشاد الدكتور عزت محروس بمدربي الفريق مقدما التهنئة لكل فريق عمل المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ بداية من الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع وفريق الإنجازات تايكوندو مطوبس كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، كابتن ميمي الامشيطي، وكابتن نميسه بكور مساعدي المدرب، وأنس درويش اداري المشروع بمطوبس، واللجنة الفنية من وزارة الشباب ومتابعة الأستاذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.