"معرض الرياض" الدولي للكتاب.. أكثر من مليون عنوان تحت سقف واحد

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يستضيف عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية

يعود معرض الرياض الدولي للكتاب للنشاط بعد أن تأجلت دورته الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سيفتح أبوابه أمام زوّاره مطلع شهر أكتوبر، ليُعيد ضبط إيقاع صناعة النشر عربياً، ويفتح لها آفاقاً واسعة.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في واجهة الرياض، عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوباً بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.

ويشكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد الأكثر شمولاً واتساعاً لكلٍ من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع.. وتجاوز عدد زائريه في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنوياً.