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القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ رئيس تركمانستان.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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