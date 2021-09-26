وزير الثقافة يكلّف الدكتور منصور الزامل أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية

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شغل مناصب عدة منها عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود

كلّف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.

ويحمل الدكتور الزامل درجة الدكتوراه في تخصص دراسة المعلومات من جامعة فلوريدا الأمريكية، عن رسالة تقييم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية لطلبة التعليم عن بُعد في أقسام المكتبات.

وشغل الدكتور الزامل منصب عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود، إضافة إلى عضويته لجمعية الشرف الدولية للمكتبات والمعلومات، وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، كما شارك في عديد من المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة في المكتبات.

وتعدّ مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، إحدى أعرق المكتبات السعودية، حولت إلى مكتبة وطنية بناءً على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، بعد أن أنشئت كمعلم تذكاري، بمناسبة تولي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مقاليد الحكم في عام 1402؛ لتكون تحفة معمارية بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض التي قدمت الأرض والإشراف الفني والمعماري والإداري.