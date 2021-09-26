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فتش عن "النووي".. خبير يتحدث عن أخطر سلالات "كورونا" في

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فتش عن "النووي".. خبير يتحدث عن أخطر سلالات "كورونا" في روسيا فتش عن "النووي".. خبير يتحدث عن أخطر سلالات "كورونا" في
قال: تشكل فروعًا جديدة واستنفدت قدرتها للتأثير المعادل للأجسام المضادة

فتش عن

قال الخبير الروسي كامل خافيزوف: إن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المستجد، تشكل ما يقرب من 100٪ من جميع سلالات الفيروس المنتشرة في .

ووفق "روسيا اليوم" شدد "خافيزوف"، الذي يترأس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض التي تصيب الإنسان في معهد بحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، على أنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل تطور سلالة من هذا الفيروس، أكثر خطورة من سلالة "دلتا".

وأضاف: "حاليًا في روسيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يتم تشكيل فروع جديدة داخل سلالة دلتا، وهي تختلف عن سلفها بوجود تغييرات إضافية في الحمض النووي الريبي؛ لكن لا يمكننا القول بعدُ إنها تجعل هذه السلالة أكثر عدوى. لقد استنفدت سلالة دلتا عمليًّا قدرتها على أن تصبح أقل عرضة للتأثير المعادل للأجسام المضادة الواقية؛ لذلك يمكن القول إنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل سلالة أخطر من دلتا".

في السابق، كان يسجل في روسيا ظهور سلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما"، التي وصلت إلى روسيا من الخارج، أما حاليًا فتسود سلالة "دلتا" و"مشتقاتها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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