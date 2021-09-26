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وائل جمعة يكشف سر سفر كيروش إلى البرتغال.. وتفاصيل مكالمته مع صلاح

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وائل جمعة يكشف سر سفر كيروش إلى البرتغال.. وتفاصيل مكالمته مع صلاح وائل جمعة يكشف سر سفر كيروش إلى البرتغال.. وتفاصيل مكالمته مع صلاح

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أكد وائل جمعة مدير منتخب لكرة القدم، أن البرتغالي كارلوس كيروش، سافر يوم السبت، إلى البرتغال على أن يصل يوم 28 سبتمبر الجارى لبدء معسكر الفراعنة.

وأوضح وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية: «سبب سفر كارلوس كيروش، هو احتفال كيروش بعيد ميلاد والده هناك وسيعود سريعا لبدء المعسكر يوم 28».

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، رمز للكرة المصرية ولديه عزيمة واصرار للمشاركة مع ، مضيفًا: «صلاح، تحدث معه يوم السبت، وطلب تأكيد الحجز وتأكيد موعد الوصول إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا».

المصرى اليوم

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