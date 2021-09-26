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أول ظهور إعلامي للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في «معكم منى الشاذلي»

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أول ظهور إعلامي للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في «معكم منى الشاذلي» أول ظهور إعلامي للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في «معكم منى الشاذلي»

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في أول ظهور لها عقب زفافها، تحل النجمة نيللي كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور ضيفين، على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تكشف نيللي وهشام أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن ارتباطهما، وتفاصيل حفل الزفاف، ورحلة شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تتحدث نيللي عن أهم الصفات التي وجدتها في هشام وشجعتها على خوض تجربة الزواج من جديد، وأبرز التغييرات التي طرأت على حياتها بعد الارتباط ببطل رياضي سابق.

ويظهر هشام بصحبة شقيقه بطل الإسكواش رامي عاشور في جزء خاص من الحلقة، ليتحدثان فيه عن رحلتهما في عالم الإسكواش من البداية وحتى الفوز بعدد كبير من بطولات العالم التي حققها رامي، في حين احتل هشام الترتيب الـ 11 عالميا قبل اعتزاله اللعبة.

ويدخل الشقيقان في تحديات ومسابقات وألعاب ويقدمان بعض الأغاني المشتركة داخل الاستوديو. كما يقدم رامي عاشور عددا من أشهر أغانيه التي غناها بعد اعتزال الإسكواش.

المصرى اليوم

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