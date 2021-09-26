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أخطر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الأحد خلال معسكره الحالي ببرج العرب، حيث من المقرر أن يبدأ التدريب الصباحي في العاشرة والنصف صباحا، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا.

بينما يخوض الفريق تدريبات الإطالات في الرابعة عصرا، على أن يبدأ التدريب المسائي بعدها مباشرة، وعقب التدريب سيؤدي الفريق تدريبات استشفائية، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.